AK Parti Kilis İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer Kilis İl Başkanı Murat Karataş'ın konuşması KİLİS - AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
KİLİS (AA) - Ak Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer
Kilis İl Başkanı Murat Karataş'ın konuşması KİLİS - AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.