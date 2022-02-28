AK Parti Kilis İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması - Haberler

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AK Parti Kilis İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer Kilis İl Başkanı Murat Karataş'ın konuşması KİLİS - AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

KİLİS (AA) - Ak Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer

Kilis İl Başkanı Murat Karataş'ın konuşması KİLİS - AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Kilis İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AK Parti Kilis İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AK Parti Kilis İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Murat Karataş, AK Parti, 28 Şubat, Kilis, Güncel, Haberler

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