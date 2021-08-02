AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi
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AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, resmi Twitter hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek "Katarlı itfaiyeciler Türkiye'de sınavsız yangın söndürecekmiş" paylaşımı yaptı. CHP yapılan paylaşıma "Ülke yandı, AK Parti Kataristan savunmasında. Yitip giden canlardan, yanıp kavrulan memleketimizden utanın, beceriksizler!" ifadeleriyle tepki gösterirken, AK Parti gelen tepkiler sonrasında paylaşımı sildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Twitter hesabından, "Katar, Türkiye'de pek çok ilde yangınlarda arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere ekip gönderdi" başlıklı habere yorum olarak bir paylaşım yaptı.

AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı 'Katar' paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi

KILIÇDAROĞLU'NU ETİKETLEDİLER

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı paylaşımında, "Katarlı itfaiyeciler Türkiye'de sınavsız yangın söndürecekmiş" ifadesini kullanarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketledi.

AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı 'Katar' paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi

"ÜLKE YANDI, AK PARTİ KATARİSTAN SAVUNMASINDA"

CHP resmi sosyal medya hesabından AK Parti'ye verilen yanıtta, "Ülke yandı, AK Parti Kataristan savunmasında. Yitip giden canlardan, yanıp kavrulan memleketimizden utanın, beceriksizler!" denildi.

AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı 'Katar' paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi

AK PARTİ PAYLAŞIMI SİLDİ

CHP'nin bu paylaşımının ardından AK Parti'nin paylaşımı sildiği görüldü. CHP bunun üzerine AK Parti'ye cevaben yaptığı ikinci paylaşımda, "Neden sildiniz Kataristan cengaverleri? Bakın paylaşıyoruz; ülkemiz yanarken, milletimiz sizin neyle uğraştığınızı görsün!" diyerek AK Parti'nin sildiği paylaşımın görüntüsünü de yayımladı.

AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı 'Katar' paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi - Haberler
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