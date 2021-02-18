AK Parti Kestel İlçe Teşkilatından Regaip Kandili öncesi lokma ikramı
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AK Parti Kestel İlçe Teşkilatından Regaip Kandili öncesi lokma ikramı

18.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:54
AK Parti Kestel İlçe Teşkilatından Regaip Kandili öncesi lokma ikramı

AK Parti Kestel İlçe Teşkilatı, Üç Aylar'ın başlaması ve Regaip Kandili dolayısıyla lokma ikramında bulundu.

AK Parti Kestel İlçe Teşkilatı, Üç Aylar'ın başlaması ve Regaip Kandili dolayısıyla lokma ikramında bulundu.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti İlçe Başkanı Sinan Aktaş ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Muazzez Yiğit, öğle namazı sonrası Kestel Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıttı.

Belediye Başkanı Tanır, etkinlikte yaptığı açıklamada, "İlçe halkımızın ve tüm Müslüman aleminin Üç Aylar'ını tebrik ediyorum. Yüce Allah'tan ramazan ve bayrama ulaştırmasını niyaz ediyorum. Tüm hemşehrilerimin kandilini kutluyorum." dedi.

Aktaş ise şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Kestel Teşkilatı olarak milli ve manevi değerlerimize sahip çıkıp, bu değerleri bizden sonraki nesillere aktarma yolunda da kendimize sorumluluk hissediyoruz. Bu tür programları da bu vesileyle yapıyoruz. Buradan ilçe halkımızın, ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum. İnşallah bu mübarek günlerin vesilesiyle bu sıkıntılı günleri de bir an önce atlatmamızı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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