AK Parti Kayseri Milletvekili Karayel'den Tomarza'ya ziyaret

12.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:06

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, partisinin Tomarza ilçe teşkilatını ziyaret etti.

İlçede Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan Karayel, ilçe binasında partililerle bir araya geldikten sonra ilçe esnafına ziyarette bulundu.

Esnafla ve vatandaşla birebir ilgilenen Karayel, her fırsatta baba ocağı Tomarza'yı ziyaret ettiğini söyledi.

Kaynak: AA