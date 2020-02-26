AK Parti Kayseri İl Başkanı Çopuroğlu ilçe aday adaylarıyla görüşüyor

26.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:36

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe kongreleri öncesinde aday adaylarıyla yapılan görüşme ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çopuroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, parti teşkilatı olarak ilçe kongreleriyle ilgili yaptıkları çalışmalar kapsamında aday adaylarıyla görüştüklerini belirtti.

Parti teşkilatı içerisinde görev alarak hizmet etmek isteyen kişi sayısının fazla olmasından mutlu olduklarını aktaran Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Ak kadrolar her zamanki gibi ülkesi, milleti için hizmet etme noktasında ellerini taşın altına koymaya hazır. İçerisinde bulunduğumuz 7. olağan kongre sürecimizde ilçe başkan aday adaylarımızla yaptığımız görüşmelerimize başlamış bulunmaktayız. Bu görüşmelerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Bu görüşmelerin oldukça yararlı olduğunu görüyoruz. Gerek il teşkilatı olarak gerekse ilçe teşkilatları olarak bu zor göreve talip olan insanlarımızı dinlemek, onların fikirlerini almak çok önemli."

Kaynak: AA