AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir, CHP'li Ümit Özer'in açıklamalarına tepki gösterdi

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Bedir, yazılı olarak yaptığı açıklamada, "CHP'li Özer, 'Abbas yolcu' diyerek iktidarın el değiştireceğini, hak, hukuk ve adaletin böylece geleceğini yazmış. Anadolu'da bir söz vardır; 'Arkadaşını söyle, sana kim oluğunu söyleyeyim' derler. CHP'nin yoldaşı ve arkadaşı PKK'nın partisi olan HDP'dir." ifadelerini kullandı.

Bedir, açıklamasında şunları kaydetti:

"AK Parti gidecek, adalet gelecek öyle mi? Açık konuşun. Demirtaş ve Kavala'ya mı adalet, FETÖ'cülere mi adalet, yoksa memleketin çeşitli yerlerinde cinsel tacizci il ve ilçe örgütlerinizde görev yapan kimi il başkanı ve örgüt üyelerinize mi adalet. Kime adalet? Gerçi daha yeni, Genel Başkanınız Kemal Bey 'KHK mağdurları' diyerek cümle FETÖ'cüleri aklama planlarına dair bir ümit açıklaması yapmışken, anlaşılan siz de yolcu olarak bu kervana katılmışsınız. Sizin adaletiniz ülkenin felaketi olur. Adam kayırma işini en güzel CHP yaptı, hem de açıktan. Az biraz İstanbul ve Ankara belediyelerinde yapılan kıyıma bakın. Binlerce işçiyi şu ve ya bu sebepten işten attınız hatta HDP 'ye verdiğiniz kontenjanları da bir açıklayın. Asıl korkak kim millet görsün. Gizli kaçak sakladığınız ortaklığınızı bir açıklayın da görelim.

Yolsuzluk ve rant hesabı yapan kim? 21 milyonluk yolsuzluk nedeni ile hakkında ağır ceza mahkemesine dava açılan Yalova Belediye Başkanını mı anlatalım, Menemen Belediye Başkanınızın tutuklanmasını mı? Yahu bir de çıkıp Kayseri'ye yıllarca hizmet etmiş Kayseri sevdalısı Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'nin açıklamasını malzeme yapmaya çalışıyorsunuz. Ayıp yahu ayıp. Bilene anlayana tabii. Haseki bakandan size ekmek çıkmaz Ümit hanım. Başka kapıya. Abbas yolcu derken siz yolcu olmayın."