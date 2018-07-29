AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Hastaneye Kaldırıldı
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, kalp krizi geçirdi. Köylü'ye kaldırıldığı hastanede anjiyo yapıldı.
AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Gölköy köyündeki bir restoranda kalp krizi geçirdi.
AK PARTİ'Lİ KÖYLÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Alınan bilgiye göre, Gölköy köyündeki bir restoranda aniden rahatsızlanan Köylü, yanındakilerce Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HAKKI KÖYLÜ'YE ANJİYO YAPILDI
Burada yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Köylü'ye anjiyo yapıldı. Köylü'nün sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü belirtildi.