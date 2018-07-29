AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Hastaneye Kaldırıldı

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Gölköy köyündeki bir restoranda kalp krizi geçirdi.

AK PARTİ'Lİ KÖYLÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgiye göre, Gölköy köyündeki bir restoranda aniden rahatsızlanan Köylü, yanındakilerce Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAKKI KÖYLÜ'YE ANJİYO YAPILDI

Burada yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Köylü'ye anjiyo yapıldı. Köylü'nün sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü belirtildi.