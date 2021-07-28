AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, Ayrancı'yı ziyaret etti
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AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, Ayrancı'yı ziyaret etti

AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, Ayrancı'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Ayrancı ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, Ayrancı ilçesini ziyaret etti.

İlk önce AK Parti Ayrancı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Şeker ve beraberindeki heyet, daha sonra yol yapım çalışmaları devam eden Divle - Kıraman yolunda incelemelerde bulundu.

Şeker ve beraberindekiler daha sonra Divle, Kıraman, Berendi, Çat, Akpınar, Kayaönü köylerini ziyaret ederek vatandaşların sıkıntı ve şikayetlerini dinleyerek, bir süre sohbet etti.

Ziyaretlere AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Öztürk, AK Parti Ayrancı İlçe Başkanı Avni Gümüşalan, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Adem Kapar ve Abdullah Toker, Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Baran Yavuzyürekli, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ali Terlemez ve DSİ Şefi Mustafa Gök katıldı.

AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, Ayrancı'yı ziyaret etti
AK Parti Karaman Milletvekili Şeker, Ayrancı'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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