AK Parti Karabük milletvekillerinden esnaf ziyareti

28.09.2019 16:42

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş esnaf ziyareti yaptı.

Hürriyet Mahallesi, Ankara Caddesi, Zonguldak Caddesi, İstasyon Caddesi ve Soğuksu Mahallesi esnafları ile bir araya gelen milletvekilleri, istek, talep ve sorunları dinledi.

Milletvekili Ünal, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, esnaf için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi.

Esnafla bir araya gelerek onların sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini dinlediklerini belirten Ünal, işlerinde kolaylıklar ve hayırlı kazançlar diledi.

Kaynak: AA