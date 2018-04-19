AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Debgici Açıklaması

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği erken genel seçimine ilişkin, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izni, milletimizin destek ve dualarıyla başkan yapacağımıza inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Debgici, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Nisan 2017 tarihinde milletin oluruyla cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirildiğini, ancak bunun uygulamasının yapılacak ilk seçim sonrasına bırakıldığını hatırlattı.

Gerek içte gerek dışta bulunan şer güçlerin Türkiye üzerine sürekli oyunlar oynamaya çalışmasının bir an önce yeni sisteme geçilmesini gerektirdiğini ifade eden Debgici, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda yapılan istişareler neticesinde devletimizin ve milletimizin bekası için Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını ilan etmiştir. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açıklama neticesinde TBMM'de seçimlerle ilgili düzenlemeleri yapmak üzere derhal çalışmalara başlanılmıştır."

Debgici, il başkanı olarak Kahramanmaraş'ta teşkilatlarının seçime hazır olduğunu beyan ettiğini dile getirerek, "Birlik ve beraberlik içerisinde tüm zorlukların üstesinden geleceğimize, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah'ın izni, milletimizin destek ve dualarıyla Başkan yapacağımıza inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Yeni hükümet sistemine geçişle birlikte daha güçlü bir Kahramanmaraş ve daha güçlü bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ilk günkü aşkla ve şevkle çalışacaklarını belirten Debgici, kente daha önce 22 Nisan'da yapılacağı açıklanan Kültür ve Turizm Çalıştayı'nın yeni durum karşısında ertelendiğini de aktardı.