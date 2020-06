AK Parti Kadın Kollarından sokak hayvanları için 81 ilde ortak çağrı: "Bir kap su bir kap mama... AK Parti Kadın Kollarından sokak hayvanları için 81 ilde ortak çağrı: "Bir kap su bir kap mama bırak" AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla sokak hayvanları için çağrıda bulundu.

AK Parti Kadın Kollarından sokak hayvanları için 81 ilde ortak çağrı: "Bir kap su bir kap mama bırak"

İSTANBUL - AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla sokak hayvanları için çağrıda bulundu. İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, "Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca sokak hayvanlarına yönelik "Bir Kap Su Bir Kap Mama" kampanyası başlatıldı. Bu bağlamda, 81 ilin kadın kolları başkanlıklarınca eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önündeki programda konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, "Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak" dedi.

"Sahipsiz, sessiz can dostlarımızın yanındayız"

İl başkanlığı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, "Sahipsiz, sessiz can dostlarımız, sokak hayvanların yanındayız. Bizler AK Kadınlar olarak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızca organize edilen, 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen bu Basın Açıklamasını; sahipsiz, sessiz can dostlarımız sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklamaktan gurur duyarız. Bizlerin görevi, Allah rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar başkalarının ve yaratılmış diğer canlıların hayatlarını da gözeterek "Yaratılanı severim yaradandan ötürü!" düsturunca yaşamak ve dünyayı güzelleştirmektir. Dünya sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar Yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerinde yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız" dedi.

"Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak"

Kampanyayla özellikle yaz aylarında sıcaktan fazlasıyla etkilenen sokak hayvanlarının yanında olmayı amaçladıklarını söyleyen İlhan, "Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler. Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar. İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hadis-i şerifinde "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun!" diyerek bizleri uyarmıştır. Sahibi Allah olan sokak hayvanları için, belirli günlerde "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına biz de AK Kadın İstanbul olarak destek oluyoruz. Buradan İstanbul ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul ilçe kadın kolları başkanlarının katıldığı program, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan'ın konuşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA