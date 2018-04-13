AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

HATAY (İHA) AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, beraberinde kadın kolları başkanları, MKYK üyeleri ve milletvekilleri ile birlikte geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, teröristlerin Afrin'den attığı roketlerle şehit olan aileleri ziyaret etti.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve beraberindeki heyet Kilis ilinde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Burada belediye binası önünde Başkan Hüseyin Şanverdi, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Saruhan ve partililer tarafından karşılanan Çam ve beraberindekiler daha sonra teröristlerin Afrin'den attıkları roketli saldırıda yaşamını yitiren Fatma Avlar, Rifat Sinirli ve Ahmet Şanverdi'nin evlerine giderek taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam, Avlar'ın ailesinin evinden çıkışta yaptığı açıklamada, ziyaretlerine Kilis ilinden başladıklarını belirterek, "Bizler 81 ili temsilen 24 kadın kolları başkanları, 4 ayrı ilden gelen kadın milletvekilleri, genel başkan kadın kolları ve MKYK üyeleri ile yönetim kurulu üyeleri ile geldik. Kilis ve Hatay'ı içeren ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretin temel amacı Şubat ayından beri kadın kolları ve halkımızın özel talebi üzerine askerlerimizin yanında olmak ve burada özellikle de Reyhanlı ve Kilis'te çeşitli dönemlerde yaşanan bombalı ve roketli saldırılarda zarar görmüş ailelerimizi ziyaret etmek için geldik. Kadınlarımızın el emeği göz nuru ile yapmış oldukları çamaşır ve askerlerimiz için hazırladıkları malzemeleri getirdik. Bunları da özellikle yaptıkları kermes çalışmaları ile hazırladıkları malzemelerin yanı sıra Reyhanlı'da esnaflarından tedarik ettik. Askerler için hazırlanan malzemeleri Afrin'deki askerlerimize iletmek üzere teslim edeceğiz" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nı tüm Türk halkının yakından takip ettiğini anlatan Çam, "Burada görüyoruz ki, sınırımızda yakın bir komşuluk ilişkisi içerisinde olduğumuz Suriye halkının bekası ve oradaki halkın rahat yaşaması için sınırlarımızın güvenliği için askerlerimiz var gücü ile çalışıyor. Bizlerde halk olarak, nene hatunun evlatları olarak askerlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek amaçlı geldik. Gönülden konuşmaya geldik. Tüm kadınlarımızın, şehit ailelerinin, annelerin, gazi kadınların, çocuk ve gençlerin yazdıkları mektupları askerlerimize teslim edeceğiz. Şehitlerimizin ve ailelerinin, askerlerimizin, tüm Türk milleti ve kadınlar olarak bu ziyarette askerlerimizin gönlüne dokunabilmiş oluruz. Mektupları okuyunca bizi hatırlarlar" diye konuştu.

Heyet daha sonra Oğulpınar Sınır Karakolu'na gitti. - HATAY