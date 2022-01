AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: "AK Parti bir kadın hareketidir"

İSTANBUL (İHA) - Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Ak Parti bir kadın hareketidir. Ak Parti, 'kadınsız kalkınma, büyüme, gelişme olmaz' diyen bir partidir" dedi.

Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Ankara Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirildi. İstanbul'un farklı ilçe ve mahallelerinden birçok mahalle başkanının katıldığı toplantının açılış programına AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı video gösterimiyle devam etti. Burada bir konuşma gerçekleştiren Keşir, İstanbul'un hem yerel hizmetlerde hem de merkezi hükümet uygulamalarında her şeyin en güzelini hak ettiğini belirtti.

"Biz kadim bir davanın yolcularıyız"

İstanbul'daki her güzel hizmette AK Parti İstanbul teşkilatındaki her bir kadının alın teri ve emeği olduğunu belirten Keşir, "Biz kadim bir davanın yolcularıyız, neferleriyiz. Bu emaneti bizden önce görev yapan kişilerden devraldık. İsimlerimizin bir önemi yok. İsimlerimiz, kimliklerimiz, kartvizitlerimiz sürekli değişebilir. Bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan gönlümüzle, samimiyetimizle bu davanın neferi olmamız. Cumhurbaşkanımızın en önemli farkı da bu. Gerçek, sahici, samimi, inandığını söyleyen ve inandığının arkasında gerekirse tüm dünyaya 'One minute' diyebilen, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyebilen bir lider. Biz o lideri bunun için seviyoruz" diye konuştu.

"Bu ülkede kadınların siyasette etkin bir şekilde var olmasının öncüsü Cumhurbaşkanımızdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınlara açtığı yolda 700 kişilik İstanbul heyetinin Ankara'ya gelmesinin dünyada hiçbir örneği olmadığını söyleyen Keşir, "Bu ülkede kadınların siyasette etkin, kararlı bir şekilde var olmasının en büyük öncülerinden birisi Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti'yi ve kadınlarını ezberleriyle yargılayan yobazlar bize geçmiş yıllarda 'kadınları eve kapatıyorsunuz' dediler. Oysa kadınları eve mahkum eden onlardı. Okul kapısında bekleten, okul okuyamadığı için iş hayatına adım atamayan, siyasete, meclise sokmayan onlardı. Onların döneminde yapılan bu ayrımcılığın sonucu olarak ne yazık ki kadınlar evlerindeydi. Ama bugün yasakçı uygulamalar bir bir kaldırıldı" cümlelerine yer verdi.

"AK Parti Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir kadın hareketidir"

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir kadın hareketi olduğunun altını çizen Keşir, şunları söyledi:

"5.5 milyon kadın üyesiyle AK Parti dünyanın en büyük STK'sıdır. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir kadın hareketidir. Bir sorun olur derler ki buraya bir kadın eli değmesi lazım. İşte AK Parti kadın elinin değdiği de bir partidir. Yasakçı uygulamalardan, kadınların eve kapatıldığı dönemlerden bugün kadın kolları başkanlığımızda 560 bini aşan aktif arkadaşımız var. Bunun dünyada bir örneği yok. AK Parti bir kadın hareketidir. Kadın-erkek omuz omuza büyük Türkiye hayali için yola çıkan ve 'kadınsız kalkınma, büyüme, gelişme olmaz' diyen bir partidir ve bunda da en büyük gücü lideri Recep Tayyip Erdoğan'dan alır."

Programa AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan da katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 16 Ocak'a kadar devam edecek. - ANKARA