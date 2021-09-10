AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: '20 yılda kadınların üniversite eğitimine erişimi yüzde 13.5'den yüzde 46'ya ulaştı' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: "20 yılda kadınların üniversite eğitimine erişimi yüzde 13.5'den yüzde 46'ya ulaştı"

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Mücahit Dereli - Haberler | Politika

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: "20 yılda kadınların üniversite eğitimine erişimi yüzde 13.5'den yüzde 46'ya ulaştı" AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, geçtiğimiz 20 yılda kadınların üniversite eğitimine ulaşım oranının yüzde 13'ten yüzde 46'ya ulaştığını belirterek, "AK Parti...

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: "20 yılda kadınların üniversite eğitimine erişimi yüzde 13.5'den yüzde 46'ya ulaştı"

ANKARA - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, geçtiğimiz 20 yılda kadınların üniversite eğitimine ulaşım oranının yüzde 13'ten yüzde 46'ya ulaştığını belirterek, "AK Parti olarak, iktidar partisi olarak kadınların bireysel, temel insan haklarına erişimi görevlerimiz ve sorumluluğumuzdadır" dedi.

AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan partinin Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 2001 yılında AK Parti'yi kurarken bu ülkenin çocukları ve onların yarınları için yola çıktıklarını belirterek, "Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir' sözü partimizin kadın çalışmalarını ve vizyonunu özetlemektedir. 2001 yılında kurulan AK Parti, aynı zamanda bir kadın hareketidir. Kadınların demokratikleşme mücadelesine inanan kadınlar ve erkekler el ele vererek 2001 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla 'Biz buradayız' dediler. Anadolu'nun dört bir yanında, şehri ve ülkesi için canla başla çalışan kadınların partisidir AK Parti" dedi.

AK Parti'nin 5 milyonu aşan üyesi olduğunu vurgulayan Keşir, "İl, ilçe, belde, mahalle ve sandık yönetim kurulu üyeleri olmak üzere 556 bini aşan aktif gönüllü kadın teşkilat mensubu ile AK Parti bugün de büyük bir kadın hareketidir. 2004 yılında anayasada yaptığımız köklü bir değişikle 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür' diyerek kararlılıkla çıktığımız yolda en son TBMM'de onaylanan yargı paketinde kadına yönelik şiddet ile mücadelede bir önemli adım daha atarak 'boşanmış eşe karşı şiddeti' de nikahlı eşe karşı uygulanan şiddet mesabesinde hukukumuza işledik" diye konuştu.

Anayasa'dan Türk Ceza Kanunu'na, İş Kanunu'ndan Medeni Kanun'a, Engelliler Kanunu'ndan eğitim ve sağlık alanındaki düzenlemelere kadar kadınların demokratik hak ve taleplerini karşılayarak, fırsat eşitliği araçlarına erişimini çağdaş seviyelere getirdiklerini belirten Keşir, "Her alanda kadınların ve çocuklarının hayatlarını kolaylaştıracak medeni düzenlemeler yaptık. AK Parti olarak, iktidar partisi olarak kadınların bireysel, temel insan haklarına erişimi görevlerimiz ve sorumluluğumuzdadır. Eğitimde fırsat eşitliği, işgücü piyasaları ile üretime katılım, karar alma mekanizmasına katılım, şiddetle mücadele önemli çalışma alanlarımızdandır" dedi.

"20 yılda kadınların üniversite eğitimine erişimi yüzde 13.5'dan yüzde 46'ya ulaştı"

Kadınların üniversite eğitimine ve diğer alanlara olan katılımlarına da değinen Keşir, kadınların üniversite eğitimine erişiminin 2001 yılında yüzde 13.5'den günümüze kadar yüzde 46'yı aştığını belirtti. Keşir, buna bağlı olarak kamuda çalışan kadınların oranının yüzde 40'ı, kadın öğretmen oranının yüzde 60'ı, avukat oranının yüzde 46'yı, hekim oranının yüzde 44'ü aştığını ifade etti. TBMM'de kadınların temsilinin AK Parti'ye kadar 1935'deki yüzde 4,1 oranının hiç aşılmadığını ve zaman zaman yüzde 1'in altına dahi düştüğünü hatırlatan Keşir, "Bugün yüzde 17'yi aşan bir oran ile kadınlar parlamentoda temsil edilmektedir. Artık okulda, üretimde, karar alma mekanizmalarında ve daha pek çok alanda kadınlar büyük Türkiye'nin vazgeçilmez bir parçası. Bununla birlikte muhafazakar demokrat bir parti olarak ailenin bireyi topluma hazırlamadaki rolünün ve görevinin de farkındayız. Hak ve görev dengesi sağlıkla inşa edilmiş aileler ile çözüm üretme kapasitesi yüksek güçlü aileler, Türk toplumunun geleceğini inşa edecektir" şeklinde konuştu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: 20 yılda kadınların üniversite eğitimine erişimi yüzde 13.5'den yüzde 46'ya ulaştı

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: 20 yılda kadınların üniversite eğitimine erişimi yüzde 13.5'den yüzde 46'ya ulaştı

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: 20 yılda kadınların üniversite eğitimine erişimi yüzde 13.5'den yüzde 46'ya ulaştı

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir:
İhlas Haber Ajansı / Muhammet Mücahit Dereli - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kollarının Kızılcahamam'daki toplantısına video konferansla hitap etti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kollarının Kızılcahamam'daki toplantısına video konferansla hitap etti Açıklaması

 Polemik sürüyor! Tanju Özcan'dan 'Kızımı nasıl belediyeye göndereceğim' diyen vekile yanıt: Biz sapık mıyız?

Polemik sürüyor! Tanju Özcan'dan "Kızımı nasıl belediyeye göndereceğim" diyen vekile yanıt: Biz sapık mıyız?

 Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye...

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iktidar devşirmeye...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Murat Kurum Tanju Özcan İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu
Magazin Kylie Jenner Derya Şensoy
Spor Nihat Özdemir Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Alpha Conde Nihat Özdemir Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir: '20 yılda kadınların üniversite eğitimine erişimi yüzde 13.5'den yüzde 46'ya ulaştı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 22:13:18. #1.12#