AK Parti İzmir Milletvekili Sürekli Tire'de

AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Tire'de parti üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti ilçe binasındaki toplantıda konuşan Milletvekili Sürekli, dünyanın Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu belirterek, "Elbab ve Afrin operasyonlarını ile elde edilen başarıları gördünüz. Mülteci krizinde dünyanın tavrını ve Türkiye'nin tavrını gördünüz. Türkiye'nin bu tavrının oluşmasındaki siyasi iradenin başı Recep Tayyip Erdoğan. Elbette Cumhurbaşkanı olmalıdır. Dünyanın da ona ihtiyacı vardır." diye konuştu.

Cumhur ittifakına da değinen Sürekli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, birlikte çalışacaklarını ve başaracaklarını vurguladı.

"İzmir hazır Reisi bekliyor"

İzmir'de yapılacak olan il kongresiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Sürekli, şunları kaydetti:

"Seçim kampanyamızın ilk mitingini İzmir'den yapıyoruz. Bir kongre ve bir miting ikisi birlikte yapılacak. Tarihi bir seçimin kampanyasının ilk mitingi. Onun için hem katılım hem coşku noktasında İzmir'i ve Tire'yi dosta düşmana göstereceğiz. Türkiye'nin hatta dünyanın gözü kulağı İzmir'de olacak. 30 ilçemizi gezdim. İzmir hazır Reisi bekliyor. İzmir hazır Başbakanı bekliyor."

CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine de değinen Sürekli, "Tarihimizde kara leke olarak yer alan Güneş Moteli olayının yeniden ve daha kötü bir şekilde tekrarlanmasını üzüntü ve esefle izliyoruz. Türk siyasi tarihinde bir Güneş Motel vardı bir de geçtiğimiz hafta yaşadığımız 15 tane CHP milletvekilinin İYİ Parti'ye bir emirle iradeleri dışında geçişini gördük. Siyasi tarihimizde kara bir sayfa oluşmuş oldu." ifadelerini kullandı.

AK Parti Tire İlçe Başkanı Mustafa Selman İçelli ise, yaptıkları çalışmaları anlatarak, şunları kaydetti:

"Gençlik kolları ve kadın kollarımızla köylerimizi ziyaret ettik. İlden bize verilen 2 bin kişilik kontenjanın kırsal ve merkez mahallelerden katılım konusunda çalışmalarımızı yaptık ve vatandaşlarımızdan güzel destek aldık. Gençlik kolları ve kadın kollarımız güzel çalıştılar. Yönetimimiz yeni bir yönetim olmasına karşın tecrübeli bir yönetim. 24 Haziran'daki seçime ve sonrasındaki yerel seçime hazırız. Tire'mizde tekrar bayrağımızı dalgalandırıp yarım kalan hikayemize devam edeceğiz."

Toplantıya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Mehri Nisa Ünalan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Turgut Gündem ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.