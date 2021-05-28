AK Parti İzmir Milletvekili Nasır, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Elmastaş'ı ziyaret etti
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AK Parti İzmir Milletvekili Nasır, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Elmastaş'ı ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Nasır, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Elmastaş'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Elmastaş, Nasır ve beraberindekilere teşekkür etti.

Üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi veren Elmastaş, Nasır'a hediye takdim etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Nasır, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Elmastaş'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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