AK Parti İzmir'de Belediye Başkanlığı Aday Adaylığına 131 Başvuru

AK Parti'de yerel seçimlerde aday adayı olmak için verilen süre dolarken, İzmir'den belediye başkanı olmak için 131 kişi başvuru yaptı.

Yerel seçim için hazırlıklarını sürdüren AK Parti'de 5 Kasım'da başlayan ve sürenin uzatılmasıyla 16 Kasım'da son bulan belediye başkan aday adaylarının başvurularını tamamlandı. AK Parti İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı için 3 isim resmi başvuru yaparken, ilçe belediye başkanlıkları için ise 128 başvuru yapıldı. Toplam başvuru sayısı 131 oldu.

Aytun Çıray'ın ağabeyi büyükşehirde

AK Parti'nin kimi aday göstereceği en çok merak edilen illerden İzmir'de resmi olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray, Avukat Mustafa Kemal Turan, Avukat Tarcan Ülük İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için başvuru yaptı.

İlçe belediye başkanlıklarında ise en büyük ilçelerden Karabağlar'da görevinden istifa eden Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan dikkat çeken isimlerden oldu. Bilal Doğan, 24 Haziran genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İzmir 1. Bölge 5. sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.

İşte ilçelerde başvuru yapan o isimler:

Aliağa'da; Aydın Şimşek, Hür Erdem Ünal, Mjustafa Ermiş, Gürcan Alkan, Zülküp Koçoğlu,Aysun Laçinel Bolat, Mehmet Hançınar,Kazım Ulaş

Bayındır'da; Hasan Sarıyeri, İsmail Akkar

Bayraklı'da; Mikail Bilici, Aynur Çetin, Esma Canan Cengiz, Kadir Çetintaş, Ali Aslan, Hakkı Atila, Mustafa Yılmaz, Latif Aydemir, Cesur Gülses

Bergama'da Ümit Kocaman, Özkan Karadiken, Esat Başaran, Sinan Gündoğdu, Kamil Behram Üstün

Beydağ'da; Nefar Kırlı,

Bornova'da; Hasan Ali Karaman, Ender Aydoğan, Reşat Gençtürk, Sedat Anavatan, Arslan Keskin, Mustafa Kılıç

Buca'da; Ayşe Neşe Edebali, Muzaffer Güzeloğulları, Adnan Öztekin, İsmet Çetinkaya,

Çeşme'de; Fulye Barbaros, Namık Kemal Aydoğdu, Emin Yüce, Mustafa Levent Yıldırım, Hüseyin Özen, Hüseyin Boyacı, İlker Kurtuldum, Arif Barata, Recep Çalı

Çiğli'de; Arif Kuru, Sıddık Soysal, Okan Korkmaz, Nedim Aslan

Dikili'de; Özgür Toprak, Zafer Afyon, Abdullah Özüdoğru

Foça'da Elif Özçetin, Sinem Atan, Sercan Ergen, Ömer Sağıroğlu, Ahmet Sinan Güler, Ömer Faruk Tunca

Gaziemir'de Selahattin Daver, Hüseyin Aslan,

Karabağlar'da İsmail Akmeşe, Ali Can Acar, Doğan Bayram, Erol Sevgican, Yusuf Demir, Ahmet Ayakdaş, Mehmet Aksoy, Mehmet Sadık Tunç, Bilal Doğan, İbrahim Bengi, Ümit Onaç,

Karaburun'da; Adil Soyer, Fatma Saka, Ferhan Eroğlu

Karşıyaka'da; Nil Güneri, Mehmet Tosun, Pınar Yavaş, Mehmet Ata Özdemir,

Kemalpaşa'da Yunus Gökduman, Yakup Karaca, Necati Yazar,

Kiraz'da; Özcan Kaymak

Konak'ta; Nilay Köksal, Ahmet Hakan Ay, Ender Öztürk, Mediha Balbakan, Tuğçe Galal Elsheikh Elmahi, Ayşe Duymaz, Fikret Mısırlı, Arzu Sabıkma

Menderes'te Ali Ercan Onaral, Süleyman Artcı,

Menemen'de; Yalçın Yıldırım, Erkan Çoban, Pelin Yayalar, Hakkı Durmaz, Hakkı Özayvaz, Muhabbet Güneri, Aydın Pehlivan, Hüseyin Şengül

Narlıdere'de Aslan Bilgi, Murat Sarman, Yüksel Çinkılıç, Metin Yıldırım

Ödemiş'te; Kıymet Köle, Münir Bezmez, Mehmet Girgin, Müjde Çelik,

Seferihisar'da; Sema Sipahi, Mehmet Kamil Kırant, Ahmet Hacıibrahimoğlu, Ümit Avcı, Hüsamettin Altuntaş,

Selçuk'ta; Ayhan Boyacı, Osman Başterzi, Sema Yeşilçimen,

Tire'de; Sedrettin Yakuter, Fatoş Banu Yıldırır Şen, Fatih Hayali,

Torbalı'da Metin Şimşek, Meryem Bağdatlı, Abdulvahap Olgun, Nurettin Albaş,

Urla'da; Naime Korkut, Adıgüzel Demirel, Pervin Mısırlıoğlu Erkilet - İZMİR