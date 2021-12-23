AK Parti 'İstişare ve Değerlendirme' toplantısı gerçekleştirildi

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te üç kademe ilçe birim başkanları 'İstişare ve Değerlendirme' toplantısı gerçekleştirildi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir AK Parti Bilecik İl Teşkilatı ile bir araya gelerek 'İstişare ve Değerlendirme' toplantısı. AK Parti İl binasında, Kandemir başkanlığında gerçekleşen toplantıya, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Teşkilat Başkan Yardımcısı aynı zamanda Antalya Milletvekili Av. Mustafa Köse, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ayhan Salman, AK Parti MKYK Üyesi Kurtcan Çelebi ve Teşkilat Koordinatörü Necati Karagöz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve parti yöneticileri katıldı.

Toplantıda 2023 öncesi izlenecek yol haritası, yapılmış ve yapılacak olan çalışmaların görüşüldüğünü ifade eden Başkan Yıldırım, "Genel Başkan Yardımcımız ve Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'i Bilecik'imiz de ağırladık. İl teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ile bir araya gelerek 2023 öncesi yol haritamızı, yapılmış ve yapılacak çalışmaları değerlendirdik"dedi. - BİLECİK