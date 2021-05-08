AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in vefat eden annesi Sivas'ta toprağa verildi
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AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in vefat eden annesi Sivas'ta toprağa verildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in vefat eden annesi Sivas'ta toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in 85 yaşında vefat eden annesi Fatma Güler'in cenazesi Sivas'ta defnedildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'in 85 yaşında vefat eden annesi Fatma Güler'in cenazesi Sivas'ta defnedildi.

Sivas'ta yaşayan ve dün akşam saatlerinde yaşamını yitiren Fatma Güler'in naaşı, tören için cenaze aracıyla Ay Yıldız Camisi'ne getirildi. Burada öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından Güler'in cenazesi, Yukarı Tekke aile mezarlığında toprağa verildi.

Annesinin vefatı dolayısıyla taziyeleri kabul eden milletvekili Abdullah Güler, kendisini bu acılı gününde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Cenaze törenine, Güler'in yakınları ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, milletvekilleri ve il protokolü katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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