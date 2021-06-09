AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ünlünün katılımı ile futbol müsabakası düzenledi
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ünlünün katılımı ile futbol müsabakası düzenledi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ünlünün katılımı ile futbol müsabakası düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin öncülüğünde spor, sanat, medya ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katıldığı dostluk maçı düzenlendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin öncülüğünde spor, sanat, medya ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katıldığı dostluk maçı düzenlendi.

Halı sahaların yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte gelen halı saha maçı teklifini kabul eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, çok sayıda ünlü ismin katılımıyla Sebahattin Zaim Üniversitesi futbol sahasında dostluk müsabakası düzenledi. Müsabakayı FIFA kokartlı eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar yönetti. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ile medya mensupları Ersin Çelik, İsmail Kılıçarslan, Adem Metan, Kenan Kıran, Serdar Tuncer de müsabakada top koşturdu. Maçın sonucunda Kabaktepe'nin forma giydiği Ünsüz Mamüller takımı, gazetecilerin ağırlıkta olduğu Ünlü Mamüller adlı takımını mağlup etti.

Yedek kulübesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kabaktepe, "Pandemi yasaklarının kalktığı bir dönemde normal hayata dönüşümüzün de bir simgesi. Dolayısıyla, bugünlerin tekrar geriye değil, ileriye doğru normalleşmenin olmasını temenni ediyorum. Teknik direktörümüz kondisyonumuzu tam hazırlayamadığı için ilk yarı 10 dakika oyunda kalabildik. Takımımıza faydalı olmaya çalıştık ama takımımıza mı rakibe mi daha faydalı olduk bilemiyorum. Hem birleştirici ve geliştirici etkileri noktasında pozisyonuna da vurgu yapmak istedik. Özellikle Adem Metan kardeşimizin hem bu futbol maçı vesilesiyle farkındalığa, birlik ve beraberliğe katkısından dolayı da tüm katılan gazeteci arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hep rekabetler sahada kalsın, beraber kucaklaştığımız, tüm farklılıkları takımlarınızın rengi olarak sahada bırakabildiğimiz, toplumun her alanında birlikte yaşayabildiğimiz bir hayat temenni ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyelerinin de tribünden izlediği maç sonunda oyunculara ve izleyenlere yiyecek ve içecek ikram edildi. - İSTANBUL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ünlünün katılımı ile futbol müsabakası düzenledi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ünlünün katılımı ile futbol müsabakası düzenledi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ünlünün katılımı ile futbol müsabakası düzenledi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ünlünün katılımı ile futbol müsabakası düzenledi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ünlünün katılımı ile futbol müsabakası düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ünlünün katılımı ile futbol müsabakası düzenledi - Haberler
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