AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Tüm sonuçlar açıklanana kadar İstanbul'daki mazbatanın düzenlenmemesi noktasında İl Seçim Kuruluna itirazımı gerçekleştirdik. Kanunun bize tanımış olduğu hakkı kullanarak böyle bir talepte bulunduk. Şimdi Yüksek Seçim Kurulunun vereceği karara kadar İstanbul'daki mazbatanın düzenlenmemesini il seçim kurulundan talep etmiş olduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA