AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan Regaip Kandili programı - Haberler
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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan Regaip Kandili programı

AA, Mustafa Burak Mehmetefendioğlu - Güncel
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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenledi.

İSTANBUL (AA) - Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenledi.

Şehzadebaşı Camisi'ndeki programda, yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.

Regaip Kandili programına, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Programın ardından lokma ve kandil simidi ikram edildi.

Ayrıca programa katılanlar, 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank ile şair-yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un kabirlerini de ziyaret ederek dua etti.

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan Regaip Kandili programı

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan Regaip Kandili programı

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları'ndan Regaip Kandili programı

Regaib Kandili, İstanbul, AK Parti, gençlik, Güncel, Haber

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