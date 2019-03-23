AK Parti İstanbul Başkanı Şenocak: Millet İttifakı, Mitingde Yan Yana Yürümekten Çekiniyor

– AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Millet İttifakı'nın İstanbul'da miting yapmayacak olmasını, "Bu dörtlü çete herhalde yan yana yürümekten çekiniyorlar galiba" şeklinde yorumladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala saha çalışmalarına hız kazandıran AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, ev ev, kapı kapı dolaşarak sandık esaslı çalışmalarını sürdürüyor. Esenyurt'ta ilk olarak teşkilatlarla buluşan Başkan Şenocak, ardından vatandaşları ziyaret etti. Başkan Şenocak, İstanbul'da miting yapmayacak olan Millet İttifakı'nı sert bir dille eleştirdi.

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Kapı kapı dolaştıklarını özellikle ifade eden Başkan Şenocak, "Durmak yok yola devam' dedik. Yola çıktığımızda gönül belediyeciliği noktasında yola çıktık. 3 aylık dönem içerisinde yani bunlar ilk kez yaptığımız şeyler değil ama özellikle bu seçim kampanyası dönemi içerisinde bizim İstanbul'da yaklaşık 4 milyon 200 bin haneyi kapı kapı dolaşarak ziyaret etmeye gayret ediyoruz. Hamdolsun gelinen noktalarda da iyi bir seviyedeyiz. Tüm teşkilatlarımızla beraber sahanın her tarafında kadın, genç, erkek ve bayan mensuplarımızla bütün hanelerde iyi bir teveccüh var. Bunun sonucunda inşallah 31 Mart akşamı Esenyurt'ta ve büyükşehirde yola kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

"YAN YANA YÜRÜMEKTEN ÇEKİNİYORLAR"

Cumhur İttifakı'nın Pazar günü Yenikapı'da miting yapacağını ancak Millet İttifakı'nın seçim sürecinde İstanbul'da herhangi bir miting yapmayacağını hatırlatak Başkan Şenocak, "Onlar herhalde olumlu gördükleri anketleri sahada göstermek istemiyorlar. Çok güzel ifadeler kullanıyorlar, 'şu oydayız, şu oy oranına sahibiz' diye. Herhalde bunu insanlara göstermek istemiyorlar, ya da bunun karşılığında karşılaştıkları bir nokta var. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, bunlar dörtlü çete halindeler. Herhalde oradaki çeteler, muhtemel adayları da burada onların kitleleriyle beraber yan yana yürümekten de çekiniyor" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı olarak Pazar günü tarihe not düşecek bir miting yapacaklarını dile getiren Başkan Şenocak, "İstanbul'daki bütün kardeşlerimizi mitinge bekliyoruz" dedi.

Çocuklarla özel olarak ilgilenen Başkan Şenocak, çocuklara oyuncak hediye etti. Yaşlılarla da kısa sohbetler eden Başkan Şenocak, geçmişte Türkiye'deki belediyeciliği en iyi onların bileceğini ve yeni nesile geçmişte CHP ve diğer partilerin belediyecilik mantığını anlatmaları gerektiğini yineleyerek, bugüne göre terazi de AK Parti'nin çok ağır bastığını ifade etti. - İstanbul

Kaynak: DHA