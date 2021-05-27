AK Parti Kütahya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması
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AK Parti Kütahya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması

AK Parti Kütahya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı.

AK Parti Kütahya İl Başkan Vekili Yasemin Aşıkovalı Çakır, parti binasında yaptığı açıklamada, her bir vatandaşın gönlünde yer edinen, hamuru vatan sevgisi ile yoğrulan milletin evlatlarının, hukukun vesayet altına alındığı dönemlerde işkenceler gördüğünü ve idam sehpalarında şehit edildiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin, 27 Mayıs 1960'ta Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildiğini hatırlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Üzerinden yıllar geçse de söz konusu darbeci zihniyet varlığını devam ettirmiş, en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryo sahneye koyulmuştur. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

AK Parti Kütahya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması
AK Parti Kütahya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması
AK Parti Kütahya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması
AK Parti Kütahya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması
AK Parti Kütahya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması
AK Parti Kütahya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması
AK Parti Kütahya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması
AK Parti Kütahya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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AK Parti Kütahya İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin basın açıklaması - Haberler
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