AK Parti İl Başkanı Yüksel, Mazbatasını Aldı
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AK Parti İl Başkanı Yüksel, Mazbatasını Aldı

Başbakan Binali Yıldırım’ın katılıyla gerçekleşen AK Parti Tekirdağ 6. Olağan kongresinde tekrardan il başkanı seçilen Cüneyt Yüksel mazbatayı aldı.

AK Parti İl Başkanı Yüksel, Mazbatasını Aldı

Başbakan Binali Yıldırım'ın katılıyla gerçekleşen AK Parti Tekirdağ 6. Olağan kongresinde tekrardan il başkanı seçilen Cüneyt Yüksel mazbatayı aldı.

Geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresinde tekrardan başkanlığa seçilen Cüneyt Yüksel ve yeni yönetimi mazbatalarını aldı. Akşam saatlerinde Köprübaşı Adliye Binası'na gelen Yüksel ve beraberindekiler, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından mazbatayı aldı. - TEKİRDAĞ

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