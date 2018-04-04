AK Parti İl Başkanı Yıldız: Çanakkale'yi Kazanacağız

AK Parti Genel Merkezi tarafından ataması gerçekleştirilen Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, "İddialıyız, doğru bir çalışma ile kendimizi iyi ifade ederek inşallah Çanakkale Belediyesi'ni kazanacağız" dedi.

Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde istifasının ardından geçen hafta il başkanlığı binasında temayül yoklaması yapıldı. Ak Parti Genel Merkezi'ne, İl Başkanlığı için Merkez İlçe Başkanı Gültekin Yıldız, Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, İl Başkan Vekili Ergin Sezen ve Parti üyesi Sebahattin Güner'in isimleri gönderildi. Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan istişare sonucu İl Başkanlığı görevine, Merkez İlçe Başkanı Gültekin Yıldız getirildi.

AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, bugün parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, ilçe başkanları ve belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. İl Başkanı Yıldız, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler neticesinde Ak Parti Çanakkale İl Başkanlığı'na atanmam sebebiyle bugün burada teşkilatlarımızla bir araya geldik. Çanakkale'de alacağımız her bir oyun, ülkemizin geleceği açısından arz ettiği önemi biliyoruz. Çıktığımız bu yolda önce Allah'a, sonra teşkilatlarımıza ve feraset sahibi halkımıza güveniyoruz. Kenetlendiğimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan yürüdüğümüzde aşılamayacak bir engel görmüyoruz. 2019 yılında önümüzdeki 2 tane seçim var. Hem belediye seçimlerini hem de genel seçimleri çok önemsiyoruz. Tüm ilçelerde iddialıyız. Her ilçenin belediye başkanlığını istiyoruz. Zaten çoğunu da alıyoruz. Çanakkale Merkez Belediyesi'nin bizim için ayrı bir önemi var. İddialıyız. Doğru bir çalışma ile kendimizi iyi ifade ederek inşallah Çanakkale Belediyesi'ni kazanacağız. Çanakkale'yi tek çatı altında toplayacağız. Bize oy versin, vermesin, herkes huzurla ve özgürce yaşayacak" dedi.

Başkan Yıldız, basın açıklamasının ardından partilerin tebriklerini kabul etti. - Çanakkale