AK Parti İl Başkanı Şahin, Soyder'in Gecesine Katıldı

AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, Soğuk Çermik Yöresi Köyleri Kalkındırma Derneği (SOYDER) tarafından düzenlenen birlik beraberlik gecesine katıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, SOYDER Başkanı İbrahim Çıtır, dernekte düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, Şahin'i ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti.

Şahin ise birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Büyük bir coğrafyada yaşıyoruz, onun için birlik beraberlik içerisinde yaşamamız hem ekonomik kalkınmamız hem de iyi günde kötü günde birlik olmamız açısından çok önemli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çıtır, Şahin'e plaket takdim etti.

Plaket takdiminin ardından aşıklar türküler okudu.

Suşehri

AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, Suşehri ilçesine ziyarette bulundu.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'e taziye ziyaretinde bulunmak amacıyla ilçeye geldiğini aktaran Ekinci, yoğun tempoyla seçim çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

AK Parti'nin Sivas ve ilçelerinde bulunan kadın kollarının her zaman seçimlere hazırlıklı olduğunu vurgulayan Ekinci, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.



Ziyaretten dolayı Ekinci'ye teşekkürlerini ileten Yüksel ise seçimlerin önemine değindi.



Ziyarette, AK Parti Suşehri Kadın Kolları Başkanı Sema Gönül Çevik de hazır bulundu.