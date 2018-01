AK Parti İl Başkanı Eri'ye Hayırlı Olsun Ziyaretleri

AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevine başlayan Nihat Eri'ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.



Bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar Eri'yi il başkanlığında ziyaret ederek tebrik etti.



Ziyaretlerden dolayı herkese teşekkür eden Eri, ilk kurulduğundan bu yana AK Parti'nin her alanda yaptığı icraatlarla ülkeyi müreffeh bir düzeye getirdiğini kaydetti.



"İnşallah bizler de devraldığımız bu kutsal görevi bir an bile tökezlemeden milletimizin huzur ve refahı için en yükseklere çıkaracağız." diye konuşan Eri, şunları söyledi:



"Milletimiz neyi nasıl istiyorsa ona göre davranıp, ona göre yolumuza devam edeceğiz. Halkımızdan aldığımız bu güven cesareti çerçevesi dahilinde haksızlığın karşısında kesinlikle susmayacağız. Halkımız çok cefa çekti, haksızlığa uğradı ve uğratılmaya çalışılıyor. Ülkemiz her alanda çeşitli odaklar tarafından yıpratılmaya hedef haline getiriliyor. İşte AK Parti bu odaklara savaş açmak için kuruldu. Bizler de bunun bir parçası olarak haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Halkımızın sürekli yanında olacağız. Ayrıca sırtımızdan nemalanmak isteyenlere ve AK Parti'yi kendi emelleri doğrultusunda kullanmaya yeltenenlere de asla müsamaha göstermeyeceğiz. Çünkü burası hakka ve halka hizmetin tek adresidir."