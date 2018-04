AK Parti Hisarcık İlçe Teşkilatı, Yeni Binasında

AK Parti Hisarcık İlçe Teşkilatı'nın yeni binası düzenlenen törenle hizmete girdi.

İlçe Teşkilat binasının açılışını AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan birlikte yaparken, açılış öncesi duayı Milletvekili İshak Gazel yaptı.

Açılışın ardından partililere hitaben bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz açılışımızın Hisarcığa hayırlar getirmesini, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirerek güçlendirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Her yeni iş yeni bir heyecan demek, yapılan her iş, o işi yapan insanların motivasyonunun yukarıya doğru taşınması demek. Çünkü burası önemli bir merkez olacak ve önemli işler yapacağız. Bütün siyasi partilerin kuruluş amacı ve tüzüklerine baktığınızda iktidar, muhalefet ayrımı yapmadan insanlarına, şehirlerine, beldelerine, mahallelerine, köylerine hizmet etmek adına kurulduğunu görürsünüz. Ama bizim yol, köprü, hastane yapmaktan başka daha büyük hayallerimiz var. Örnek aldığımız bir büyük liderimiz var. Bugün açılışını yaptığımız bu merkez inşallah Anadolu insanının kendi inançlarına, milli ve manevi değerlerine göre yaşamasını sağlayan, bunun gelecek adına en büyük teminatı olan Genel Başkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın ortaya koyduğu anlayışı Hisarcık'tan takip edecek kardeşlerimizin karargahıdır. Biz burada öyle çalışmalar yapacak, doğru işler ortaya koyacağız ki her kim hangi oyunu kurarsa kursun, karşısında durursa dursun, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi biz milletimizden başka bir güç tanımayız" diye konuştu.

AK Parti Hisarcık İlçe Teşkilatı binası açılışına AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, eski ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. (MA- EFE) - KÜTAHYA