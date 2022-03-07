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AK Parti heyetinden Başkan Sözen'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti heyetinden Başkan Sözen'e ziyaret

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

KARABÜK (İHA) - AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ile bir araya geldi. İl Özel İdaresinin kentteki en önemli kurumların başında geldiğini ve yapılacak yatırımlar noktasında her türlü katkı ve destek de bulunacaklarını ifade eden heyet çalışmalar hakkında da Başkan Sözen'den bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Sözen, milletvekilleri Ünal, Güneş ve Altınöz'e teşekkür etti. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Politika

Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, Karabük, Güneş, Politika, Haberler

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