Ak Parti heyeti organize sanayi bölgesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ak Parti heyeti organize sanayi bölgesinde

Ak Parti heyeti organize sanayi bölgesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve parti yöneticileri birlikte 400 kişiye sağlayan halı ve iplik fabrikasını ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve parti yöneticileri birlikte 400 kişiye sağlayan halı ve iplik fabrikasını ziyaret etti.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, il teşkilat üyeleri ile birlikte 400 kişiye sağlayan Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Reyhan Halı ve İplik Fabrikası'nı ziyaret etti. Gaziantep sanayisinin önemli kalemlerinden biri olan halı fabrikasına yapılan ziyarette Mennan Makine'nin ve Mustafa Çaplı'nın ürettiği muadillerinin yarı fiyatı olan makinalar incelendi. Şu ana kadar 24'e yakın halı tesisinde kullanılanmakinaları yerinde gören Milletvekili Koçer, özellikle yurtdışından ithal edilen makinalara ödenen miktarın fazla olduğu bu dönemde;üretilen makinalardan ve üreticilerinden gurur duyduğunu belirterek, "Makine imalat sanayicimizin her zaman yanındayız. Güzel eserlerini görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Ayrıca yapılan ziyaretlerde, Impala Tekstil ve Taha Kimya ve Kozmetik fabrikalarında çalışan personellerle de bir araya gelen İl Başkanımız Mehmet Eyup ÖZKEÇECİ ve Milletvekilimiz Nejat KOÇER, personellere çalışmalarından ve sektöre katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. - GAZİANTEP

Ak Parti heyeti organize sanayi bölgesinde
Ak Parti heyeti organize sanayi bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Bülent Ersoy Serdar Ortaç Armağan Çağlayan
Spor Gervinho Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ak Parti heyeti organize sanayi bölgesinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 14:36:40. #1.14#

title