AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan: "AK Nokta aracımız ilçe ilçe geziyor" - Haberler
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AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan: "AK Nokta aracımız ilçe ilçe geziyor"

AA / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Güncel
AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan:

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından vatandaşların parti ile iletişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan "AK Noktalar" projesi kapsamında Hekimhan'da stant açıldı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından vatandaşların parti ile iletişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan "AK Noktalar" projesi kapsamında Hekimhan'da stant açıldı.

AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, "AK Nokta" standını ziyaret ederek, "AK Nokta aracımız ilçe ilçe geziyor. Vatandaşlarımız aracımızı ziyaret ediyorlar, biz de onlara, hedefimiz olan 2023'e Türkiye'mizi nasıl taşıyacağımızı ve şimdiye kadar yaptığımız hizmetleri anlatıyoruz. Bu iş gönül işi, isteyenlerin üye kayıtlarını oluşturuyoruz. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız, hedefimiz 2023 diyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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AA / Yusuf Cahid Çavdar - Son Dakika Haberleri

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