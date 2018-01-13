AK Parti Havza Gençlik Kolları Genel Kurulu

AK Parti Havza Gençlik Kolları Başkanlığına Sedat Ayan seçildi.

Havza Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen genel kurula Sedat Ayan, tek aday olarak girdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, burada yaptığı konuşmada, siyasetteki tecrübesini gençlik kolları yıllarında kazandığını belirterek, "Sizlere tek tavsiyem samimiyet. Yaptığınız işte samimi olun. Makam mevki veya bir beklenti ile çalışmayın. Onların hepsi Allah'ın nasip etmesi ile olur." dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Göktepe ise AK Parti kongrelerinin demokrasi kültürünün en önemli örneklerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "AK Parti, kurulduğu günden bu yana gençlere ve gençliğe önem veren bir partidir. Ak davaya gönül vermiş gençlerimizin siyasette örnek aldıkları Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da siyasi yaşamına Beyoğlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak başlamıştır." diye konuştu.

AK Parti Havza İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen eski başkan Uğur Mastik de görevi süresince kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Mastik'e, Milletvekili Kurt, Belediye Başkanı Murat İkiz ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından plaket verildi.

Daha sonra yapılan seçimde Ayan, kullanılan oyların tamamını alarak başkan seçildi.