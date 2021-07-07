AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan kentte yaşanan su sorunu ile ilgili açıklama

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kentte yaşanan su sorunlarıyla ilgili, "Samandağ başta olmak üzere Hatay'da yaşanan içme suyu sorununun tek sebebi Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi'dir (HATSU)." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, kentte yaşanan su sorunlarıyla ilgili, "Samandağ başta olmak üzere Hatay'da yaşanan içme suyu sorununun tek sebebi Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi'dir (HATSU)." dedi.

Yayman, yazılı açıklamasında, sorumluluk makamında oturan bazı insanların Samandağ'daki su sorunundan dolayı AK Parti ve DSİ'yi sorumlu tuttuğunu savundu.

Bunu asla kabul etmediklerini ifade eden Yayman, şunları kaydetti:

"CHP'nin yalan terörü sonunda Hatay'a da sıçradı. Samandağ başta olmak üzere Hatay'da yaşanan içme suyu sorununun tek sebebi Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HATSU'dur. Tam 5 yıldır DSİ'nin, yazılarla, protokollerle HATSU'dan isale hattı için depolama alanları istemesine rağmen, HATSU bu yerleri teslim etmemiştir. Ben bizzat sayın Lütfü Savaş'a tam 4 kez söyledim. Valimiz sayın Rahmi Doğan ile kendisiyle konuştuk. 5 yıl boyunca isale hattı için gerekli olan depolama alanlarını teslim etmeyenler, bugün çıkmış, DSİ bahanesine sarılıyorlar. Peki Reyhanlı'da, Kırıkhan'da İskenderun'da ve Payas'ta hangi bahaneye sarılacaksınız. İnsan birazcık utanır, yalan söylemekten utanır. Ama şunu söylemek isterim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. DSİ'nin bilgi notunda çok açık bir şekilde HATSU'nun bu yerleri teslim etmediği apaçık ortadadır. "

Karaçay Barajı'ından Antakya ve Defne'ye su verildiğini söyleyen Yayman, oralarda problem olmadığını çünkü o yerlerin zamanında Antakya Belediyesi tarafından teslim edildiğini hatırlattı.

Yayman, büyükşehir belediyesinin Samandağ'a su verecek isale hattı için yerleri teslim etmediğinden, ilçede bugün su sorununun yaşandığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu