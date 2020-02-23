AK Parti Hatay Milletvekili Çelik, Alperen Ocaklarını ziyaret etti
AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve beraberindekiler Alperen Ocaklarını ziyaret etti.
23.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:50
AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve beraberindekiler Alperen Ocaklarını ziyaret etti.
Alperen Ocakları İl Başkanı Mahmut Urfalıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sohbet ortamında geçen ziyarette gündeme ilişkin değerlendirilmelerde bulunuldu.
Ziyaretin anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA