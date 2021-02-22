AK Parti Hassa istişare toplantısı yapıldı
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AK Parti Hassa istişare toplantısı yapıldı

22.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:58
AK Parti Hassa istişare toplantısı yapıldı

AK Parti Hassa ilçe teşkilatı istişare toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Hassa ilçe teşkilatı istişare toplantısında bir araya geldi.

İlçede bir düğün salonunda gerçekleşen toplantıya AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, bazı ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti İl Başkanı Yeşildal toplantı sonunda partilileri çarşamba günü gerçekleştirilecek olan AK Parti Hatay 7. Olağan il Kongresi'ne davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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