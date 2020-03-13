AK Parti Güce İlçe Başkanlığına Sami Kaya, yeniden seçildi
AK Parti Güce İlçe Başkanlığına mevcut başkan Sami Kaya, yeniden seçildi.
13.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:34
AK Parti Güce İlçe Başkanlığına mevcut başkan Sami Kaya, yeniden seçildi.
AK Parti Güce İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi, Güce Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Tek listeyle gidilen seçimde 400 üyeden 246'sı oy kullandı. Oyların tamamını alan Sami Kaya, tekrar başkan seçildi.
Kongreye, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ve diğer ilgililer katıldı.
Kaynak: AA