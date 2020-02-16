AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan darbe söylentilerine yanıt: Milletimize güveniyoruz

16.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:55

Son günlerde özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan "darbe olacak" dedikodularıyla ilgili AK Parti cephesi açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan "Biz, milletimize güveniyoruz. Aziz milletimiz, bu tür karanlık emelleri olan, darbe ve cunta arzusu içinde olan, ihanet odaklarıyla beraber yürüyen bütün darbecilere gereken cevabı verecektir." diye konuştu.

İLKER BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında konuştu. Başbuğ, 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçen; asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasını öngören maddeyle ilgili eleştirilerde bulundu. Eski Genelkurmay Başkanı söz konusu maddeyle ilgili "26 Haziran 2009'da askeri şahısların, askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getiriliyor. Bunu kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili, bu araştırılsın." yorumunu yaptı.

DARBE FISILTILARI YAYILDI

Bu açıklamanın ardından özellikle sosyal medyada FETÖ'nün yeni bir darbe hazırlığı içinde olduğuna dair dedikodu niteliği taşıyan paylaşımlar sıkça yapıldı.

AK PARTİ TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu fısıltılara karşı tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan "Biz, milletimize güveniyoruz. Aziz milletimiz, bu tür karanlık emelleri olan, darbe ve cunta arzusu içinde olan, ihanet odaklarıyla beraber yürüyen bütün darbecilere gereken cevabı verecektir." dedi.

"OLASI GÖRMÜYORUZ"

Özkan, açıklamasının devamında böyle bir gelişme ihtimalini öngörmediklerini belirtti "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası hayata geçirmiş olduğumuz mevzuatlarla, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları'nın İçişleri Bakanlığı'na, Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması nedeniyle bu tür iddiaları olası görmüyoruz." diye konuştu.

"GELECEKLERİ VARSA GÖRECEKLERİ DE VAR"

En küçük bir söylentiye bile hassasiyetle eğildiklerini ifade eden Özkan "Ancak elbette bu tür iddiaları yok saymak da mümkün değil. Bununla ilgili kamuoyunun takibinde olduğumuzu belirtmek isterim. Her ne kadar ciddiye almasak da bu tür iddiaların zerresine dahi büyük bir hassasiyetle eğilerek, olası riskleri ortadan kaldırmanın, demokrasimizin, cumhuriyetimizin, anayasal rejimimizin bir gereği olduğunu düşünüyoruz. Gelecekleri varsa görecekleri de var." dedi.