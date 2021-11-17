AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Milletimizin hayata geçirdiği anayasal bir reformdur" - Haberler
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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Milletimizin hayata geçirdiği anayasal bir reformdur"

AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Meclis'te basın toplantısı düzenledi. (3)

" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yine yeniden ifade etmek gerekir ki, sadece AK Parti ve MHP'nin yaklaşımı olarak görmek doğru değil. Bu milletimizin beklentisidir, milletimizin hayata geçirdiği anayasal bir reformdur. Çok tarihi bir olaydır"

"(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Bugüne kadar bu kutlu emaneti yüklenen geçmiş başbakanlarımızın, cumhurbaşkanlarımızın her birisinin arzusudur"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Milletimizin hayata geçirdiği anayasal bir reformdur

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Milletimizin hayata geçirdiği anayasal bir reformdur

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Milletimizin hayata geçirdiği anayasal bir reformdur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuştu: (3)

AA / Emir Sultan Demirci - Son Dakika Haberleri

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