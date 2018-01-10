AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı: "Hdp'nin Mahrem Fantezisini İfade Eden Bir Laftır.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı: "HDP'nin mahrem fantezisini ifade eden bir laftır. Tabii bu dramatiktir. Yürütülen siyasetin, etnik kimliği nasıl bir hapishaneye dönüştürdüğünün ifadesidir"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, eski HDP milletveliki Hasip kaplan sözlerine yönelik olarak, "HDP'nin mahrem fantezisini ifade eden bir laftır. Tabii bu dramatiktir. Yürütülen siyasetin, etnik kimliği nasıl bir hapishaneye dönüştürdüğünün ifadesidir" dedi.

Bostancı, çalışan Gazeteciler günü vesilesiyle parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti. Bostancı, eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan'ın 'HDP'de yaşanan ırkçılık tartışmalarıyla' ilgili açıklamalarına ilişkin, "Her türlü kardeşlik onlar için öldürücüdür. Çünkü bir etnik kimliği ihya etme üzerine siyaset yapıyorsanız kardeşlik ve benzerliği reddedersiniz" ifadelerini kullandı.

Bostancı, şöyle konuştu:

"HDP'nin mahrem fantezisini ifade eden bir laftır. Tabii bu dramatiktir. Yürütülen siyasetin, etnik kimliği nasıl bir hapishaneye dönüştürdüğünün ifadesidir. 'Türk-Kürt kardeşliği, et-tırnak, bin yıllık kardeşlik' denildiğinde rahatsız olan çevreler, aslında çok temelde, bu etnik kimlikçi bir tasavvurla davranmaları nedeniyle rahatsızdırlar. Onu başka türlü anlamlandırıyorlar ama gerçekte etnik temelli bir perspektife sahip oldukları için bütün dili, hikayesi, siyaset iddiaları bu çerçevede şekillendiği için rahatsızlar. Her türlü kardeşlik onlar için öldürücüdür. Çünkü bir etnik kimliği ihya etme üzerine siyaset yapıyorsanız kardeşlik ve benzerliği reddedersiniz.