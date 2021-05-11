AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: "Dini vecibelerini yerine getiren insanlardan rahatsızlık duyup onlara hücum eden bir İsrail zulmüyle karşı...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Maalesef 3 dinin birleşim yeri olan Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da dini vecibelerini yerine getirmek için orada toplanmış insanlara gaz bombası ile yapılan saldırı, arkasından o insanları katleden, zulmeden, dini vecibelerini yerine getiren insanlardan rahatsızlık duyup onlara hucum eden bir İsrail zulmuyle karşı karşıyayız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem