AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: "Dini vecibelerini yerine getiren insanlardan rahatsızlık duyup onlara hücum eden bir İsrail zulmüyle karşı...
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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: "Dini vecibelerini yerine getiren insanlardan rahatsızlık duyup onlara hücum eden bir İsrail zulmüyle karşı...

Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Maalesef 3 dinin birleşim yeri olan Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da dini vecibelerini yerine getirmek için orada toplanmış insanlara gaz bombası ile yapılan saldırı, arkasından o insanları katleden, zulmeden, dini vecibelerini yerine getiren insanlardan rahatsızlık duyup onlara hucum eden bir İsrail zulmuyle karşı karşıyayız"

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: 'Dini vecibelerini yerine getiren insanlardan rahatsızlık duyup onlara hücum eden bir İsrail zulmüyle karşı...
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: 'Dini vecibelerini yerine getiren insanlardan rahatsızlık duyup onlara hücum eden bir İsrail zulmüyle karşı...
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: 'Dini vecibelerini yerine getiren insanlardan rahatsızlık duyup onlara hücum eden bir İsrail zulmüyle karşı...
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: 'Dini vecibelerini yerine getiren insanlardan rahatsızlık duyup onlara hücum eden bir İsrail zulmüyle karşı...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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