AK Parti Gönen İlçe Gençlik Kolları Başkanı Raşit Özden trafik kazası geçirdi
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AK Parti Gönen İlçe Gençlik Kolları Başkanı Raşit Özden trafik kazası geçirdi

04.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:34
AK Parti Gönen İlçe Gençlik Kolları Başkanı Raşit Özden trafik kazası geçirdi

AK Parti Gönen İlçe Gençlik Kolları Başkanı Raşit Özden, trafik kazasında yaralandı.

AK Parti Gönen İlçe Gençlik Kolları Başkanı Raşit Özden, trafik kazasında yaralandı.

Özden idaresindeki 10 T 6523 plakalı taksi, Tütüncü Mahallesi'nden ilçe merkezine seyrederken kontrolden çıkarak kenarına devrildi.

Araçta sıkışarak yaralanan Özden, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan Özden, tetkiklerin ardından Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildi.

Özden'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Tandoğan

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