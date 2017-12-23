AK Parti Gölbaşı 6. Olağan İlçe Kongresi

ANKARA - (AA) - AK Parti Gölbaşı 6. Olağan Kongresi'nde Selim Akceylan başkan seçildi.



AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, bir düğün salonunda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, "Son dönem bölgemizde bir sürü şey oldu. Lübnan'da başbakan istifa etti, gitti geldi. Katar'ın üzerine gittiler, Yemen'de birtakım şeyler oluyor. Bölgemizde birileri bir şey yapmaya çalışıyor. Niye bunlar yapılıyor diyorduk. Anladık. ABD'nin İsrail kararı, Kudüs ile ilgili kararı. Arazi temizliği yapmışlar." diye konuştu.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid'in, Twitter'da Medine müdafisi Fahreddin Paşa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan hakkındaki paylaşımına tepki gösteren Aydoğan, "Ruhunu şeytana satan işbirlikçiler bunlar." dedi.



AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ise 2019 seçimlerinde hedeflerinin yüzde 57 ve üstü olduğunu söyledi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.



Tek listeyle gidilen kongrede Selim Akceylan, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı oldu.