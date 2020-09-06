AK Parti Germencik İlçe Başkanı Bircan güven tazeledi
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AK Parti Germencik İlçe Başkanı Bircan güven tazeledi

AK Parti Germencik İlçe Başkanı Mustafa Bircan, olağan kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

06.09.2020 20:28 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:33

AK Parti Germencik İlçe Başkanı Mustafa Bircan, olağan kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

Himmet Condur Cumhuriyet Ortaokul'nun bahçesinde düzenlenen kongreye, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz ve AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile partililer katıldı.

Tek liste halinde gidilen seçimden Bircan, yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, kongrenin ardından yaptığı açıklamada, kongreleri coşkulu ve bayram havasında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önümüzdeki haftada Kuşadası kongresini yaptıktan sonra ilçe kongrelerini tamamlayacaklarını vurgulayan Savaş, "Kongrelerimizi disiplin içerisinde coşkulu bir şekilde yapıyoruz. Bu davamıza olan saygı, sevginin net bir göstergesi. Bu bir bayrak yarışı. Kongreler bir yenilenme bir tazelenmeye vesile oluyor." dedi.

Yeniden başkanlığa seçilen Bircan da tüm teşkilatı üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AK Parti Germencik İlçe Başkanı Bircan güven tazeledi

Kaynak: AA

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