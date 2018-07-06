AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Numan Kurtulmuş-Veysel Eroğlu-Bülent Tüfenkci

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.