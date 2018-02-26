AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "15 Temmuz Kanlı Darbe Girişimi Bu Ülke İçin Bir Milattı"

- İstiklal Marşı'nın konuşması

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in konuşması

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın konuşması

AK Parti Amasya İl Gençlik Kolları Kongresi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesinde yaşananlar bu ülke için bir milattı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesinde yaşananlar bu ülke için bir milattı. O gece her kesimden vatan evladı siyasi farklılıklarını bir kenara bırakarak bu ülkenin bütün yerli ve milli unsurları gözünü kan bürümüş Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına karşı göğüslerini siper ettiler ve o hayasızca akını durdurdular." dedi.

Şahin, partisinin Amasya İl Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin dünyada hak ettiği yeri alması amacıyla milletin aklından, kalbinden, vicdanından doğarak kurulmuş bir parti olduğunu belirtti.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tarih yazdığına işaret eden Şahin, "15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesinde yaşananlar bu ülke için bir milattı. O gece her kesimden vatan evladı siyasi farklılıklarını bir kenara bırakarak bu ülkenin bütün yerli ve milli unsurları gözünü kan bürümüş Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına karşı göğüslerini siper ettiler ve o hayasızca akını durdurdular." diye konuştu.

Şahin, 15 Temmuz'u takip eden demokrasi nöbetlerinde çok önemli bir ruhun ortaya çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu ruh, bu anlayış 7 Ağustos'ta Yenikapı'da tezahür etti. Daha sonra bu birliktelik 16 Nisan referandumunda yeni bir hükümet sisteminin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin inşasında rol üstlendi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin inşası için AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bir araya geldiler. İsmine cumhur ittifakı verdikleri bir birlikteliği hayata geçirdiler. Bizlerin bu ittifakın teknik boyutundan çok manasına odaklanmamız ve manasına uygun bir şekilde siyasetimizi yürütmemiz gerekiyor. Bütün yerli ve milli unsurların ve toplumsal kesimlerin bir araya geldiği ve bundan sonra da adresi olacak bu cumhur ittifakı önümüzdeki dönemde Türk siyasetine damgasını vuracaktır. Bu ittifak ile milletimizin iradesi çok daha güçlü bir şekilde sandığa yansıyacak."

"Aziz milletimiz kurulacak ilk sandıkta gereğini layıkıyla yerine getirecektir"

Cumhur ittifakının şekillenip ete kemiğe bürünmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir telaşın sardığını kaydeden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün din düşmanlarının, milletin değerleriyle kavga eden, terör sevicilerin toplanmış olduğu bir çatı haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi, teröre sırtını dayayan HDP ile birlikte kol kola yürüdüğü için bu ittifakın karşısında duramayacağını, bu ittifakın karşısında şanslarının olmadığını çok iyi biliyor. Korkularının, telaşlarının nedeni budur ancak korkunun ecele faydası yok. Milletimizin huzuruna gelecek ilk sandıkta, ilk seçimlerde cumhur ittifakının karşısındaki bu şer ittifakına gerekli cevabı verecektir. Onlar bu ittifakın ne anlama geldiğini anlamıyor olabilirler. Çünkü bir elinde kan, diğer elinde katran olanların bu ittifakı anlamaları mümkün değildir. Onlar bir ittifak kan ve katran ittifakı olarak, bizler de cumhur ittifakını oluşturan yerli ve milli unsurlar olarak inşallah ilk seçimlerde halkımızın hakemliğine başvuracağız. Ben inanıyorum ki aziz milletimiz kurulacak ilk sandıkta gereğini layıkıyla yerine getirecektir."

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise 16 yılda daha güçlenmiş, daha kudretli, içinde yaşamaktan onur duyulacak bir Türkiye'yi inşa eden AK Parti'nin aynı zamanda gençler için de fiziki biyolojik kapasitelerini geliştirmeleri için çok uygun bir zemin hazırladığını söyledi.

Kongreye, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek ve partililer katıldı.