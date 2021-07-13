AK Parti Genel Sekreteri : "Adliye binamızı 2023 yılında Gölbaşı'mıza kazandırmış olacağız"
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AK Parti Genel Sekreteri : "Adliye binamızı 2023 yılında Gölbaşı'mıza kazandırmış olacağız"

AK Parti Genel Sekreteri : 'Adliye binamızı 2023 yılında Gölbaşı'mıza kazandırmış olacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Adliye binamızı 2023 yılında Gölbaşı'mıza kazandırmış olacağız" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Adliye binamızı 2023 yılında Gölbaşı'mıza kazandırmış olacağız" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti. Projesine hemen başlanacak olan yeni adliye binasının 2023 yılında Ankara'nın Gölbaşı ilçesine kazandırılacağını belirten AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Ankara İl Başkanımız Hakan Han Özcan, MKYK Üyemiz Cem Şahin, İl Başkan Yardımcımız Ahmet Gül ve Gölbaşı İlçe Başkanımız Selim Akceylan ile birlikte Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ü ziyaret ettik ve Gölbaşı'mızın adliye binası ihtiyacı konusundaki taleplerimizi ilettik" dedi.

Görüşmeler neticesinde Gölbaşı Adliyesi'nin Haymana Yolu 5. kilometresine inşa edilmesi konusunda fikir birliğine varıldığını kaydeden Şahin,"Projesine hemen başlanacak olan adliye binamızı 2023 yılında Gölbaşı'mıza kazandırmış olacağız. Nazik kabulleri ve Gölbaşı'mızın taleplerinin karşılanmasına vermiş olduğu destekleri için Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'e ve çalışma arkadaşlarına heyetimiz, Gölbaşılı hemşehrilerimiz ve avukat meslektaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

AK Parti Genel Sekreteri : 'Adliye binamızı 2023 yılında Gölbaşı'mıza kazandırmış olacağız'
AK Parti Genel Sekreteri : 'Adliye binamızı 2023 yılında Gölbaşı'mıza kazandırmış olacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AK Parti Genel Sekreteri : "Adliye binamızı 2023 yılında Gölbaşı'mıza kazandırmış olacağız" - Haberler
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