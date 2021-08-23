AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Osmaneli ziyareti
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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Osmaneli ziyareti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Osmaneli ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

Zenbilci, bu ziyaretler kapsamında Bilecik'in Osmaneli ilçesi Prof. Dr Yunus Söylet İçmeler Tesisini ziyaret etti. Geceyi burada geçiren Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcı Zenbilci, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Ardından AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem ve ilçe teşkilatı ziyaret eden Zenbilci, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanımız Münür Şahin, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcı aynı zamanda Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci'den Osmaneli ziyareti - Haberler
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