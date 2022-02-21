Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı
AA, Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bugün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Kurtulmuş, sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
"HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİYORUM"
Paylaşımda Kurtulmuş, "Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.
AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel