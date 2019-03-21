AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "31 Mart'ta Bu Densizlere Haddini Bildireceğiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Birisi 'PKK'lı kardeşlerimden oy isterim', öteki 'Biz batıda AK Parti'nin karşısında kim varsa onu destekleyeceğiz' diyor, diğeri de 'Tayyip Erdoğan'ı yıkın nasıl yıkarsanız yıkın' diyor. Birisi CHP, öteki HDP, diğeri de FETÖ'cü. Hepsinin birleştiği nokta güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyen milletin adamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve onun şahsında bu milletin geleceğine bir şekilde plan kurmak ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaktır. 31 Mart'ta bu densizlere haddini bildireceğiz" dedi.

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt için destek istedi. Burdur'da adayları Deniz Kurt'un belediye başkanı olmasıyla birlikte kentin daha ileriye gitmesi için bütün güçleriyle çalışacaklarını dile getiren Kurtulmuş, AK Parti iktidarları döneminde Burdur'a 9 milyar lira değerinde hizmetler yapıldığını, 475 yataklı devlet hastanesi projesini de en kısa sürede kente kazandıracaklarını belirten Kurtulmuş, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemine dikkati çekti.

Son 6 yılda MİT müsteşarının sorguya çağrılması, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık operasyonları, 6-8 Ekim Kobani olayları, çukur eylemleri ve 15 Temmuz hain darbe girişimi olaylarını atlattıklarını ve bunları halkın çok iyi bildiğini açıklayan Kurtulmuş, "Bunların hepsi bir beka meselesidir. Bunların bir tanesi başka ülkelerde olsa ne hükümet ne devlet ne de düzen kalır. Milletin kararlılığı ve cesaretiyle Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığıyla bunların hepsini bertaraf ettik" dedi.

CHP'li milletvekilinin 'PKK'lı kardeşlerimin oylarına talibim' dediğini, bu sözleri duyan çok sayıda CHP'linin içinin burkulduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Allah akıl fikir, izan versin. Bu millet bu zihniyetten çok çekti. Bu seçimlerde bu zihniyete geçit verilmeyecek. HDP'nin eş genel başkanı ise 'batıda Cumhur İttifakı'na kaybettireceğiz' diyor. Bizim için Burdur ile Şırnak, İstanbul ile Diyarbakır arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi bizim memleketimizdir. Şu kafaya bakar mısınız? Bu kadaraçık. Gizli kapaklı bir şey yok. 'CHP niye HDP ile iş birliği yapıyor?' diye sorsan yüzleri kızarıyor. Çıplak bir ittifak. Takke düştü kel göründü. Artık gizleyemezsin. 'HDP ile ittifakım yok' dersen onu külahıma anlat" ifadelerini kullandı.

"Siz zaten terörist olduğunuzu bir gecede ispat ettiniz"

FETÖ'nün sözcülerinden birisinin de sosyal medyadan mesajlar yayımladığını anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bir günde terörist olduk' diyor. Hoca kılıklı bir eşkıyadan aldığınız talimatlarla milletin üstüne tankları süren siz değil misiniz? Beyleri bir günde terörist ilan etmişiz. Siz zaten terörist olduğunuzu bir gecede ispat ettiniz. Bunlar piyon. Karagöz Hacivat oynatırlar, perdenin gerisinde birisi vardır. Bunlar kukla. Biz kuklacının ne olduğunu, kim olduğunu biliyoruz. Her şeyi hesap ettiler. Ertesi gün hangi yayınları bile yapacaklarının hazırlıklarını yaptılar. 15 Temmuz'a 15 sene hazırlandılar. Her şeyi hesapladılar ama bir şeyi unuttular. Bu milletin imanını, cesaretini, kararlılığını, vatana olan aşkını, bayrağa olan sevdasını, inancını unuttular. Sağlam bir kayaya çarptılar. Bütün iradeleri bozuldu, hesapları alt üst oldu. Bu milletin bir ferdi olmak hayatımızın en büyük onurudur. Adama sormazlar mı? Madem o kadar masumsun, hoca kılıklı eşkıya başının Amerika'da ne işi var. Hiç kimse orada kalmayacak. Allah'ın izniyle onların hepsini getireceğiz. Birisi 'PKK'lı kardeşlerimden oy isterim', öteki 'Biz batıda AK Parti'nin karşısında kim varsa onu destekleyeceğiz' diyor, diğeri de 'Tayyip Erdoğan'ı yıkın nasıl yıkarsanız yıkın' diyor. Birisi CHP, öteki HDP, diğeri de FETÖ'cü. Hepsinin birleştiği nokta güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyen milletin adamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve onun şahsında bu milletin geleceğine bir şekilde plan kurmak ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaktır. 31 Mart'ta bu densizlere haddini bildireceğiz" dedi. - BURDUR

Kaynak: İHA